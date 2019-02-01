«Милан» отдал Халиловича в аренду в «Стандард» до 2020 года

Футбол 01 февраля 2019 08:57 Источник: ФК «Стандард» Автор: Липкин Антон

У бельгийцев будет опция о выкупе трансфера.

Полузащитник «Милана» Ален Халилович продолжит карьеру в «Стандарде», сообщает официальный сайт клуба из Льежа.

22-летний хорват будет играть в Бельгии на правах аренды до лета 2020 года, после чего «Стандард» может воспользоваться опцией о выкупе трансфера.

Напомним, воспитанник загребского «Динамо» перешел в «Милан» летом прошлого года из «Гамбурга» на правах свободного агента. Однако в составе «россонери» он выходил на поле только в трех матчах Лиги Европы, из них в одном – в стартовом составе.

Ранее Халилович также выступал в Испании за «Барселону», «Спортинг» (Хихон) и «Лас-Пальмас».

В составе «Стандарда» полузащитник может дебютировать 3 февраля в матче 24-го тура чемпионата Бельгии с «Андерлехтом».