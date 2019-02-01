«Фулхэм» подписал бывшего полузащитника «Ливерпуля» Марковича

Футбол 01 февраля 2019 09:10 Источник: ФК «Фулхэм» Автор: Липкин Антон

Серб не провел в нынешнем сезоне ни одного матча.

Полузащитник Лазар Маркович стал игроком «Фулхэма», сообщает официальный сайт клуба. Контракт 24-летнего серба с «дачниками» рассчитан до конца нынешнего сезона.

С 2014 года права на Марковича принадлежали «Ливерпулю», однако перед переходом в «Фулхэм» «красные» расторгли контракт с игроком, после чего он стал свободным агентом.

В лондонском клубе хорошие рекомендации Марковичу дал его бывший партнер по «Партизану» – форвард Александар Митрович.

За четыре с половиной сезона в «Ливерпуле» Маркович провел за команду 34 матча, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

При этом четыре раза клуб отдавал игрока в аренду: в «Фенербахче» (2015-2016), «Спортинг» (2016-2017), «Халл» (2017) и «Андерлехт» (2018).

В нынешнем сезоне главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ни разу не включал Марковича в заявку команды на игру.

В составе «Фулхэма», который идет в зоне вылета, Маркович может дебютировать 2 февраля в матче 25-го тура премьер-лиги с «Кристал Пэлас».