«Эспаньол» арендовал у «Бенфики» бывшего форварда «Шахтера» - Советский спорт
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Футбол01 февраля 2019 10:16Источник: ФК «Эспаньол»Автор: Липкин Антон

«Эспаньол» арендовал у «Бенфики» бывшего форварда «Шахтера»

Факундо Феррейра проведет в Каталонии полтора года.

Форвард «Бенфики» Факундо Феррейра на правах аренды перешел в «Эспаньол», сообщает официальный сайт каталонцев. Соглашение между клубами рассчитано до лета 2020 года.

В нынешнем сезоне 27-летний аргентинец забил один гол в девяти матчах за «Бенфику» в чемпионате, Кубке Португалии и квалификации Лиги чемпионов.

Феррейра известен по выступлениям за «Шахтер», которому игрок принадлежал с 2013 по 2018 годы. В составе «горняков» он по три раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром украинской премьер-лиги, забив 21 гол в 30 матчах.

В составе «Эспаньола» Феррейра может дебютировать 3 февраля в матче 22-го тура примеры с «Вильярреалом».

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