Антонио Конте: После увольнения Лопетеги «Реал» был как горячая картошка

На данный момент «Реал» возглавляет Сантьяго Солари.
Бывший главный тренер «Челси» Антони Конте рассказал, почему отказался возглавить «Реал» после увольнения Хулена Лопетеги.
«У меня была возможность получить эту работу, но я предпочел отказаться. Предпочитаю работать с клубом с начала сезона. К тому же в тот момент «Реал» был как «горячая картошка». Лучше не связываться…» — цитирует Конте La Gazzetta dello Sport.
«Реал» после 21 тура испанской примеры занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков.