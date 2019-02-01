Кирсан Илюмжинов: Монополии и бюджеты регионов должны уйти из футбола

Футбол 01 февраля 2019 13:38 Источник: «Собеседник» Автор: Липкин Антон

Илюмжинов предложил тратить на футбол только спонсорские деньги.

Бывший президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов высказался об источниках финансирования российских футбольных клубов.

«Нашему футболу нужна государственная воля, – приводит «Собеседник» слова Илюмжинова. – Должен президент сказать, чтобы монополии и бюджеты регионов из этого вида спорта ушли. Одной ногой футболист может заработать больше, чем десятки учителей и врачей – как им это объяснишь? Он ходит, 90 минут прохлаждается на поле, воздухом дышит, а ему еще и платят за это годовой бюджет некоторых поселков и районов.

Когда клубы начали финансироваться корпорациями, это стало убивать футбол. Я за то, чтобы в командах играли только местные игроки, а команды финансировали только местные спонсоры. Когда я был президентом «Уралана», моим главным требованием было: не тратить бюджетные деньги – только спонсорские. При этом обыгрывали и «Динамо», и «Спартак», и ЦСКА. Но когда футбольные клубы начали финансировать корпорации, маленькой Калмыкии с населением 300 тысяч стало трудно, мы попали в неравные условия».

Напомним, «Уралан» выступал в высшем дивизионе в 1998-2000, а также в 2002-2003 годах.