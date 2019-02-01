Кирсан Илюмжинов: Монополии и бюджеты регионов должны уйти из футбола - Советский спорт
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Футбол01 февраля 2019 13:38Источник: «Собеседник»Автор: Липкин Антон

Кирсан Илюмжинов: Монополии и бюджеты регионов должны уйти из футбола

Илюмжинов предложил тратить на футбол только спонсорские деньги.

Бывший президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов высказался об источниках финансирования российских футбольных клубов.

«Нашему футболу нужна государственная воля, – приводит «Собеседник» слова Илюмжинова. – Должен президент сказать, чтобы монополии и бюджеты регионов из этого вида спорта ушли. Одной ногой футболист может заработать больше, чем десятки учителей и врачей – как им это объяснишь? Он ходит, 90 минут прохлаждается на поле, воздухом дышит, а ему еще и платят за это годовой бюджет некоторых поселков и районов.

Когда клубы начали финансироваться корпорациями, это стало убивать футбол. Я за то, чтобы в командах играли только местные игроки, а команды финансировали только местные спонсоры. Когда я был президентом «Уралана», моим главным требованием было: не тратить бюджетные деньги – только спонсорские. При этом обыгрывали и «Динамо», и «Спартак», и ЦСКА. Но когда футбольные клубы начали финансировать корпорации, маленькой Калмыкии с населением 300 тысяч стало трудно, мы попали в неравные условия».

Напомним, «Уралан» выступал в высшем дивизионе в 1998-2000, а также в 2002-2003 годах.

#илюмжинов кирсан#рфс#рпл#Футбол-Россия
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