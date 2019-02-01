«Манчестер Юнайтед» хочет летом купить 18-летнего полузащитника дортмундской «Боруссии» - Советский спорт
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Футбол01 февраля 2019 13:49Источник: MetroАвтор: Сметанникова Дарья

«Манчестер Юнайтед» хочет летом купить 18-летнего полузащитника дортмундской «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейжон Санчо может летом стать игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Metro.

«Манчестер Юнайтед» хочет летом подписать контракт с 18-летним хавбеком, который с 2015 года занимался в детской академии «Манчестер Сити».

В июле 2017 года Санчо не был включен в состав «Манчестер Сити» на предсезонное турне из-за того, что отказался подписывать контракт с клубом. Летом того же года футболист стал игроком «Боруссии».

В нынешнем сезоне бундеслиги Санчо провел 19 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал девять голевых передач.

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