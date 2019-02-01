«Манчестер Юнайтед» хочет летом купить 18-летнего полузащитника дортмундской «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейжон Санчо может летом стать игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Metro.
«Манчестер Юнайтед» хочет летом подписать контракт с 18-летним хавбеком, который с 2015 года занимался в детской академии «Манчестер Сити».
В июле 2017 года Санчо не был включен в состав «Манчестер Сити» на предсезонное турне из-за того, что отказался подписывать контракт с клубом. Летом того же года футболист стал игроком «Боруссии».
В нынешнем сезоне бундеслиги Санчо провел 19 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал девять голевых передач.