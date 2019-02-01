Александр Мартынович: Кононову не стоит бояться давления со стороны фанатов «Спартака» - Советский спорт
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Футбол01 февраля 2019 16:17Источник: «RT на русском»Автор: Сметанникова Дарья

Александр Мартынович: Кононову не стоит бояться давления со стороны фанатов «Спартака»

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович поделился мнением насчет работы Олега Кононова, который работал с ним с 2013 по 2016 год.

«Он хороший опытный тренер, который всем свои командам прививает фирменный атакующий футбол. А как человек он очень спокойный и уравновешенный, так что давления со стороны фанатов «Спартака» Кононову бояться точно не стоит.

Кононов не из тех тренеров, которые бросаются шапками или громко кричат. Он очень спокоен и рассудителен.

Ведь мы работали вместе довольно долго. Так что его методы и подходы, без сомнения, повлияли на мою игру», - цитирует Мартыновича RT на русском.

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