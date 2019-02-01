Президент «Лиона» - о «ПСЖ»: Нам приходится играть против целого государства - Советский спорт
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Футбол01 февраля 2019 17:08Источник: Le ProgrèsАвтор: Сметанникова Дарья

Президент «Лиона» - о «ПСЖ»: Нам приходится играть против целого государства

«Лион» сыграет с «ПСЖ» в рамках 23-го тура чемпионата Франции 3 февраля.

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас оценил финансовые возможности «ПСЖ».

«ПСЖ» находится в другой реальности. Это напоминает протесты желтых жилетов, нам приходится играть против целого государства. Однако властям и политикам нужно вести себя более достойно. «ПСЖ» является нашим классовым соперником, но мы можем свернуть горы», - приводит слова Оласа Le Progres.

После 22 туров лиги 1 «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий третьим «Лион» на 16 очков.

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