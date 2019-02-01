Следствие хочет продлить арест Кокорину и Мамаеву до 8 апреля

Футбол 01 февраля 2019 17:30 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко сообщила, что в суд поступили материалы следствия с ходатайством о продлении ареста Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

«В суд поступило ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Павлу Мамаеву и Александру Кокорину до 8 апреля», - цитирует Дзюрко «Р-Спорт».

Заседание по рассмотрению ходатайства назначено на 6 февраля в 12:00.

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. 5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года.