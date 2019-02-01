Дортмундская «Боруссия» выкупила у «Барселоны» права на Алькасера

Футбол 01 февраля 2019 22:39 Источник: ФК «Барселона» Автор: Гичунцев Артур

В текущем сезоне 25-летний форвард провел 18 матчей, забил 13 голов и отдал 1 голевой пас.

Нападающий сборной Испании Пако Алькасер стал полноценным игроком дортмундской "Боруссии".

Как сообщает официальный сайт сине-гранатовых, руководство "шмелей" выкупило игрока у "Барселоны" за 23 млн евро. В соглашении, которое было подписано летом 2018 года, также предусмотрены бонусные выплаты до 5 млн евро.

Напомним, Алькасер перебрался в чемпионат Германии на правах аренды. Состав "Барселоны" он пополнил из "Валенсии" в 2016 году и за это время провел 50 матчей (15 голов и 8 голевых передач).