Аутсайдер чемпионата Испании разгромил «Вильядолид»

Футбол 02 февраля 2019 01:26 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла на стадионе "Эль Алькорас".

В матче 22-го тура испанской примеры футболисты "Уэски" одержали победу над "Вильядолидом" со счетом 4:0.

В составе победителей отличились Энрик Гальего, Хорхе Пулидо, Мои Гомес и Луис Авила.

Таким образом, "Уэска" одержала третью победу в сезоне и продолжает занимать последнее место в таблице чемпионата страны, набрав 14 очков. У "Вильядолида" 13-я позиция и 25 баллов.

Примера

22-й тур

«Уэска» – «Вальядолид» – 4:0 (1:0)

Голы: Гальего, 19; Пулидо, 50; Гомес, 53; Авила, 77.