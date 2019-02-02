Аутсайдер чемпионата Испании разгромил «Вильядолид»

Встреча прошла на стадионе "Эль Алькорас".
В матче 22-го тура испанской примеры футболисты "Уэски" одержали победу над "Вильядолидом" со счетом 4:0.
В составе победителей отличились Энрик Гальего, Хорхе Пулидо, Мои Гомес и Луис Авила.
Таким образом, "Уэска" одержала третью победу в сезоне и продолжает занимать последнее место в таблице чемпионата страны, набрав 14 очков. У "Вильядолида" 13-я позиция и 25 баллов.
Примера
22-й тур
«Уэска» – «Вальядолид» – 4:0 (1:0)
Голы: Гальего, 19; Пулидо, 50; Гомес, 53; Авила, 77.