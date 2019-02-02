Маурицио Сарри: Азар привык быть индивидуалистом, а ему нужно играть в командный футбол - Советский спорт
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Футбол02 февраля 2019 09:08Источник: ФК «Челси»Автор: Липкин Антон

Маурицио Сарри: Азар привык быть индивидуалистом, а ему нужно играть в командный футбол

Итальянец рассказал, чего ждет от бельгийца.

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри перед матчем 25-го тура премьер-лиги с «Хаддерсфилдом» высказался об игре полузащитника Эдена Азара.

«Думаю, он меняется, – приводит слова Сарри официальный сайт клуба. – Он привык играть как индивидуалист, теперь ему нужно играть в командный футбол. Это нелегко для него, но сейчас я вижу, что он больше адаптирован к такому футболу.

Конечно, ему нужно прибавлять, это нормально. Это фантастический игрок в плане техники, и я думаю, он может сильно прибавить тактически. Но сейчас для атакующего игрока непросто играть в этой команде, В последнем матче, если бы мы забили раньше соперника, мы могли бы выглядеть полностью по-другому».

Напомним, в предыдущем туре «Челси» потерпел крупное поражение от «Борнмута» (0:4). В нынешнем сезоне на счету 28-летнего бельгийца 13 голов и десять голевых передач в 30 матчах во всех турнирах.

Матч «Челси» – «Хаддерсфилд» пройдет 2 февраля на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало – 18:00 (мск).

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