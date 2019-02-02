Нико Ковач: Мои бывшие подопечные из «Айнтрахта» знают, что делать в матче с «Боруссией» - Советский спорт
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Футбол02 февраля 2019 09:31Источник: ФК «Бавария»Автор: Липкин Антон

Нико Ковач: Мои бывшие подопечные из «Айнтрахта» знают, что делать в матче с «Боруссией»

«Бавария» сыграет с «Байером», а бывшая команда ее главного тренера – с «Боруссией».

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач высказался о предстоящем матче 20-го тура бундеслиги с «Байером».

«Мы должны побеждать, но это будет достаточно сложная задача, – приводит слова хорвата официальный сайт клуба. – Я считаю, что это действительно очень хорошая команда. Под руководством Петера Боса «Байер» стал лучше атаковать, они прибавили в компактности и хорошо прессингуют. Нам будет непросто.

Нас ожидает настоящая борьба. Мы должны будем действовать осторожно и не допускать простых ошибок. При потере мяча мы должны мгновенно реагировать, иначе они налетят на нас как орда пчел.

Матч «Айнтрахт» – «Боруссия»? Мы можем повлиять только на то, что происходит на нашем поле. А мои бывшие подопечные из Франкфурта знают, что делать».

Матч «Байер» – «Бавария» пройдет 2 февраля на «БайАрене» в Леверкузене. Начало – 17:30 (мск). Параллельно во Франкфурте «Айнтрахт» примет «Боруссию» из Дортмунда.

Напомним, «Бавария» отстает от лидера бундеслиги на шесть очков.

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