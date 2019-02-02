Кононов взял Реброва, Полубояринова и Прошлякова на сбор в Турцию - Советский спорт
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Футбол02 февраля 2019 10:09Источник: ФК «Спартак»Автор: Липкин Антон

Кононов взял Реброва, Полубояринова и Прошлякова на сбор в Турцию

«Спартак» начинает третий зимний сбор.

«Спартак» отправляется в Белек, где со 2 по 12 февраля проведет третий зимний сбор перед возобновлением сезона.

Главный тренер красно-белых Олег Кононов привлек к работе с командой 33 игроков: всех, кто тренировался на предыдущем сборе в Катаре, а также голкипера Артема Реброва, полузащитника Данила Полубояринова и форварда Данилу Прошлякова.

Таким образом, полностью состав «Спартака» выглядит следующим образом:

вратари: Александр Максименко, Артем Поплевченков, Артем Ребров, Александр Селихов, Антон Шитов;

защитники: Айртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов, Николай Рассказов;

полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Данил Полубояринов, Александр Ташаев, Наиль Умяров, Фернандо, Софьян Ханни;

форварды: Луис Адриано, Зе Луиш, Георгий Мелкадзе, Данила Прошляков, Педро Роша.

В Турции «Спартак» проведет четыре контрольных матча: с «Марибором» (5 февраля), «Слованом» (9 февраля) и «Мурой» (12 февраля). Соперник по еще одной игре, запланированной на 6 февраля, определится позднее.

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