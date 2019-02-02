Карл-Хайнц Румменигге: Хадсон-Одои? У «Баварии» и раньше были трансферы, которые получились со второй попытки

Футбол 02 февраля 2019 10:26 Источник: Goal.com Автор: Липкин Антон

«Бавария» продолжит переговоры с «Челси» о трансфере Хадсона-Одои.

Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что по окончании сезона клуб вернется к попыткам приобрести полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои.

«У нас и раньше были трансферы, которые получились не с первой попытки, но со второй, – приводит Goal.com слова Румменигге. – Над этим и будем работать.

Обозначить свое присутствие стоит денег. Мы хотим, чтобы в «Баварии» выступали лучшие игроки. И Хасан (Салихамиджич) абсолютно уверен в Хадсоне-Одои.

Я не волнуюсь за будущее «Баварии». У нас уже сейчас хорошая команда, которая борется за чемпионство. И мы будем претендовать на него и в следующем сезоне.

Мы завершили первый этап перестройки, введя в состав молодых игроков, как Киммих, Гнабри и Коман. Они хорошо справляются в нынешнем сезоне. Второй этап будет летом, после чего посмотрим, потребуется ли третий этап».

Напомним, 18-летний Хадсон-Одои провел в нынешнем сезоне 11 матчей за «Челси», в которых забил три гола и сделал пять голевых передач. Его контракт с «синими» рассчитан до июня 2020 года.