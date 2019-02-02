Халк: Файзулин – это же русский Иньеста

Футбол 02 февраля 2019 10:43 Источник: Телеканал «360°» Автор: Липкин Антон

Бразилец рассказал о своих бывших партнерах по «Зениту».

Форвард «Шанхай СИПГ» Халк вспомнил своих бывших партнеров по «Зениту».

«В «Зените» было много хороших игроков, – приводит слова 32-летнего бразильца официальный сайт телеканала «360°». – Кержаков – это легенда российского футбола. Поначалу было трудно с ним общаться, но потом мы поняли друг друга, и в наших отношениях появилось уважение. Это очень хороший игрок, просто посмотрите, сколько он забил.

Файзулин мало играл из-за травм, но я всегда им восхищался. Это же русский Иньеста! Это очень качественный игрок, который очень здорово обращался с мячом. Мне очень нравился Шатов, он был очень хорош, всегда умел завершить атаку. У него есть все, чтобы быть великолепным игроком. Отличный парень».

Напомним, Халк выступал за «Зенит» в 2012-2016 годах. В 148 матчах за клуб на его счету 76 голов и 60 голевых передач.

В составе «Зенита» Халк стал чемпионом России (2015), обладателем Кубка России (2016) и Суперкубка России (2015).