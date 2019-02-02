Сарри может сменить Ди Франческо у руля «Ромы» - Советский спорт
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Футбол02 февраля 2019 11:25Источник: «Газета.Ru»Автор: Гичунцев Артур

Сарри может сменить Ди Франческо у руля «Ромы»

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Corriere dello Sport.

Руководство "Ромы" рассматривает вариант с приглашением главного тренера "Челси" Маурицио Сарри.

Согласно источнику, итальянский специалист в ближайшее время может быть уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

Отмечается, что нынешний наставник "Ромы" Эусебио Ди Франческо потерял доверие со стороны руководства "волков".

На данный момент "Челси" занимает 5-е место в таблице АПЛ. Ранее сообщалось, что игроки лондонского клуба недовольны работой Сарри, который пришел в команду летом 2018 года.

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