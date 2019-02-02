Сергей Рыжиков: Бердыев – восточный человек, его надо понять и простить - Советский спорт
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Футбол02 февраля 2019 11:45Источник: Еженедельник «Футбол»Автор: Липкин Антон

Сергей Рыжиков: Бердыев – восточный человек, его надо понять и простить

Бывший вратарь «Рубина» считает, что главный тренер команды стал более открытым после возвращения в клуб.

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков рассказал о том, как изменился «Рубин» после возвращения в команду главного тренера Курбана Бердыева.

– Я помню Курбана Бекиевича до его ухода из «Рубина», – приводит слова Рыжикова официальный сайт еженедельника «Футбол». – И если сравнивать, то после возвращения он стал более открытым. Сейчас как в инстаграм ни зайду, «Рубин» то открытую тренировку проводит, то футболисты детей в школах и больницах посещают. Раньше в клубе такой активности не было.

– Но в остальном-то «Рубин» при Бердыеве прежний. Главный тренер общается с журналистами, лишь когда ему это надо самому, а футболисты от журналистов шарахаются…
– Я все-таки уже не нахожусь в команде, не знаю, как у них там это происходит. Хотя примерно о происходящем в «Рубине» представляю. Что сказать? Курбан Бекиевич – восточный человек, наверное, у него специфический взгляд на жизнь команды. Это надо понять и простить.

Напомним, Бердыев возглавлял «Рубин» в 2001-2013 годах, после чего вернулся в клуб летом 2017 года. Рыжиков играл в команде с 2008 по 2018 годы.

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