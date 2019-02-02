Алексей Игонин: Барриосу и Ракицкому потребуется полгода на адаптацию в «Зените» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол02 февраля 2019 12:35Источник: «Евро-футбол.ру»Автор: Гичунцев Артур

Алексей Игонин: Барриосу и Ракицкому потребуется полгода на адаптацию в «Зените»

Питерский клуб также приобрел форварда "Рубина" Сердара Азмуна.

Экс-полузащитник "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал последние трансферы питерского клуба.

Напомним, ранее команду Сергея Семака пополнили хавбек сборной Колумбии Вильмар Барриос, а также украинский защитник Ярослав Ракицкий.

"Мы еще не видели футболистов в деле, поэтому сложно давать какие-то оценки. В последнюю трансферную кампанию клуб взял не очень известных футболистов, но их все называли перспективными, техничными, а в итоге мы увидели, что команде пригодился только один их этих ребят. Правда, сейчас и его продали, никого из них уже не осталось.

Понятно, что легионерам нужно будет сначала пройти адаптацию. Так всегда бывает. Думаю, это займет примерно полгода. А сначала необходимо будет пройти сборы. Но меня радует то, что это те футболисты, которых хотели видеть Сергей Семак, которые нужны главному тренеру под его видение, его схему. Это важно. Теоретически все это выглядит неплохо", – цитирует Игонина "Евро-Футбол.Ру".

#Футбол-Россия#рпл#игонин алексей#фк зенит#барриос вильмар#семак сергей#ракицкий ярослав#азмун сердар
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта