Алексей Игонин: Барриосу и Ракицкому потребуется полгода на адаптацию в «Зените»

Футбол 02 февраля 2019 12:35 Источник: «Евро-футбол.ру» Автор: Гичунцев Артур

Питерский клуб также приобрел форварда "Рубина" Сердара Азмуна.

Экс-полузащитник "Зенита" Алексей Игонин прокомментировал последние трансферы питерского клуба.

Напомним, ранее команду Сергея Семака пополнили хавбек сборной Колумбии Вильмар Барриос, а также украинский защитник Ярослав Ракицкий.

"Мы еще не видели футболистов в деле, поэтому сложно давать какие-то оценки. В последнюю трансферную кампанию клуб взял не очень известных футболистов, но их все называли перспективными, техничными, а в итоге мы увидели, что команде пригодился только один их этих ребят. Правда, сейчас и его продали, никого из них уже не осталось.

Понятно, что легионерам нужно будет сначала пройти адаптацию. Так всегда бывает. Думаю, это займет примерно полгода. А сначала необходимо будет пройти сборы. Но меня радует то, что это те футболисты, которых хотели видеть Сергей Семак, которые нужны главному тренеру под его видение, его схему. Это важно. Теоретически все это выглядит неплохо", – цитирует Игонина "Евро-Футбол.Ру".