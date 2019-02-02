Тухель намерен вернуть Рабьо в основной состав «ПСЖ»

Футбол 02 февраля 2019 13:07 Источник: RMC Sport Автор: Липкин Антон

Полузащитник переведен в дубль из-за нежелания продлевать контракт с клубом.

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель намерен обсудить с руководством клуба возможность возвращения в основной состав полузащитника Адриена Рабьо, сообщает RMC Sport.

23-летний полузащитник отказывается продлевать истекающий в конце сезона контракт с клубом, из-за чего в декабре был переведен в резервный состав. Однако Тухель так и не получил второго новичка в середину поля, поэтому рассчитывает, что руководство даст добро на возвращение Рабьо.

Напомним, немец рассчитывал, что до закрытия трансферного окна клуб подпишет двух центральных полузащитников, однако в команду перешел только аргентинец Леандро Паредес из «Зенита».

Пока не известно, как к идее главного тренера отнесется президента «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.

В нынешнем сезоне Рабьо провел 20 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи. При этом он не играл с 12 декабря.

В воскресенье в 23-м туре лиги 1 «ПСЖ» сыграет в гостях с «Лионом».