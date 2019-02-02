Сергей Семак: Важно, чтобы каждый игрок провел на поле как можно больше времени - Советский спорт
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Футбол02 февраля 2019 16:51Источник: ФК «Зенит»

Сергей Семак: Важно, чтобы каждый игрок провел на поле как можно больше времени

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу команды в товарищеском матче над «Эльче» (2:0).

— Важно сейчас, чтобы каждый игрок провел на поле как можно больше времени, в идеале — по полному матчу. На предыдущих сборах практически никто из наших футболистов не играл всю игру целиком, поэтому сегодня важно было дать такую возможность. Что касается самой игры, то ветер сильно на нее повлиял — было много брака, много моментов, повлиявших на качество. В целом, победа — хорошо, то, что не пропустили — хорошо, но вопросов по-прежнему много, как это всегда и бывает. Кто-то готов лучше, кто-то — хуже, и нам сейчас нужно делать выводы для предстоящих матчей, о том, кто достоин сыграть в официальных встречах, - приводит слова Семака пресс-служба команды.

Добавим, что в следующем контрольном матче «Зенит» 4 февраля сыграет против «Дюделанжа».

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