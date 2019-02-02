Сергей Герасимец: Покупать Азмуна, мне кажется, явный перебор - Советский спорт
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Футбол02 февраля 2019 16:58Источник: «Евро-футбол.ру»Автор: Гичунцев Артур

Сергей Герасимец: Покупать Азмуна, мне кажется, явный перебор

Иранский футболист перебрался в команду Сергея Семака накануне.

Бывший игрок "Зенита" Сергей Герасимец прокомментировал последние трансферы питерского клуба.

Ранее стало известно, что помимо Азмуна, сине-бело-голубые пригласили хавбека сборной Колумбии Вильмара Барриоса и украинского защитника Ярослава Ракицкого.

"В отличие от прошлого трансферного окна, сейчас "Зенит" очень активно себя повел. Думаю, это спровоцировала продажа Паредеса в "ПСЖ". Трансфер Барриоса в связи с этим выглядит вполне логично. Как и приход Ракицкого. Ушел Нету, скорее всего, покинет команду Мевля. Поэтому здесь все логично.

А вот приход Азмуна мне непонятен. Зачем он нужен? Играя в одного нападающего – Дзюбу, который на сегодняшний день выглядит незаменимым, имея Заболотного, который тоже является кандидатом в сборную России, и Дриусси, который тоже играет впереди, покупать Азмуна, мне кажется, явный перебор", – сказал экс-игрок "Зенита", чьи слова приводит "Евро-Футбол.Ру".

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