Игуаин забил первый гол за «Челси» (видео)

Аргентинский нападающий «Челси» Гонсало Игуаин отметился первым голом в футболке лондонской команды.

На 16-й минуте домашнего матча 25-го тура чемпионата Англии против «Хаддерсфилда» 31-летний форвард мощным ударом в ближний угол ворот пробил голкипера гостей Йонаса Лоссля.

Отметим, что этот гол стал 39-м для нападающего в командах под руководством Маурицио Сарри.

Напомним, что 24 января «Челси» арендовал Игуаина у «Ювентуса» до конца текущего сезона с возможностью последующего выкупа. Первую часть сезона форвард провел в «Милане».

Good finish by Higuain who got his first goal for Chelsea#CFC #CHEHUD #PremierLeague pic.twitter.com/qiVUP2iLQq