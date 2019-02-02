Игуаин забил первый гол за «Челси» (видео) - Советский спорт
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Футбол02 февраля 2019 18:37Источник: «Советский спорт»

Игуаин забил первый гол за «Челси» (видео)

Аргентинский нападающий «Челси» Гонсало Игуаин отметился первым голом в футболке лондонской команды.

На 16-й минуте домашнего матча 25-го тура чемпионата Англии против «Хаддерсфилда» 31-летний форвард мощным ударом в ближний угол ворот пробил голкипера гостей Йонаса Лоссля.

Отметим, что этот гол стал 39-м для нападающего в командах под руководством Маурицио Сарри.

Напомним, что 24 января «Челси» арендовал Игуаина у «Ювентуса» до конца текущего сезона с возможностью последующего выкупа. Первую часть сезона форвард провел в «Милане».

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