«Рубин» сыграл вничью с чешским «Фаставом» на сборе в Турции - Советский спорт
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Футбол02 февраля 2019 19:14Источник: «Советский спорт»

«Рубин» сыграл вничью с чешским «Фаставом» на сборе в Турции

В рамках товарищеского матча на сборе в Турции казанский «Рубин» сыграл вничью с чешским «Фаставом» – 0:0.

За 90 минут встречи ни одна из команд не забила ни одного мяча.

В следующем матче подопечные Курбана Бердыева 5 февраля сыграют с сербской командой «Раднички».

«Рубин»: Ив. Коновалов, Устинов (Калинин, 65), Сорокин (Агапов, 65), Уремович (Микушин, 65), Камболов (к) (Останин, 65), Голдобин (Абдуллин, 46; Степанов, 70), Могилевец (Мухаметзянов, 56), Башкиров (игрок на просмотре, 65), Акбашев (Шекари, 65), Байрамян (Полоз, 60), Давиташвили (Коблов, 46; Джафаров, 70)

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