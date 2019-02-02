Соперник «Краснодара» по ЛЕ «Байер» прервал победную серию «Баварии», одержав волевую победу - Советский спорт
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Футбол02 февраля 2019 19:31Источник: «Советский спорт»

Соперник «Краснодара» по ЛЕ «Байер» прервал победную серию «Баварии», одержав волевую победу

В матче 20-го тура чемпионата Германии «Байер» на своем поле обыграл «Баварию» со счетом 3:1.

У победителей встречи голами отметились Леон Бэйли (53-я минута), Кевин Фолланд (63) и Лукас Аларио (87), а у гостей единственный мяч забил Леон Горецка (41).

«Бавария» прервала победную серию из семи игр в бундеслиге и с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Байер» поднялся на седьмую строчку, имея в активе 30 очков.

В следующем туре подопечные Нико Ковача 9 февраля примут «Шальке», а «львы» днем ранее на выезде сыграют с командой «Майнц».

Напомним, что «Байер» является соперником «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы. Команды сыграют первый матч 14 февраля в Краснодаре, ответная встреча состоится 21 февраля в Леверкузене.

#бундеслига#фк байер#фк бавария#фк краснодар
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