Дубль Игуаина помог «Челси» разгромить «Хаддерсфилд Таун»

Футбол 02 февраля 2019 19:52 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Челси» переиграли «Хаддерсфилд Таун» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии со счетом 4:0.

В составе лондонской команды по два мяча на свой счет записали аргентинский нападающий Гонсало Игуаин и бельгийский полузащитник Эден Азар, еще один гол забил бразильский защитник Давид Луиз.

После этой победы «Челси», набрав 50 очков, поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Хаддерсфилд Таун», имея в активе 11 баллов, занимает последнее место в чемпионате.

В следующем туре подопечные Маурицио Сарри в гостях встретятся с «Манчестер Сити», а команда Яна Зиверта на своем поле сыграет против «Арсенала».

Добавим, что в еще одном матче 25-го тура «Брайтон» на своем поле сыграл вничью с «Уотфордом» - 0:0.

Чемпионат Англии

25-й тур

«Челси» – «Хаддерсфилд Таун» – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Игуаин (16), 2:0 – Азар (45, пен.), 3:0 – Азар (66), 4:0 – Игуаин (69), 5:0 – Давид Луиз (86).

«Челси»: Аррисабалага, Кристенсен, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз, Баркли, Жоржиньо (Ковачич, 70), Виллиан, Канте (Лофтус-Чик, 83), Азар (Хадсон-Одои, 77), Игуаин.

«Хаддерсфилд Таун»: Лессль, Шиндлер, Леве, Смит, Конголо, Биллинг (Грант, 67), Бакуна, Качунга, Муй, Мбенза (Мунье, 27), Диакаби (Притчард, 84).