Эден Азар: «Челси» провел один из лучших матчей в сезоне

Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился впечатлениями об игре команды в матче против «Хаддерсфилд Таун» (4:0).
- Всегда говорил, что если проиграли матч, нам обязательно нужно выиграть следующий. Мы провели один из лучших матчей в этом сезоне и забили пять великолепных голов.
Болельщики были недовольны командой в среду, зато теперь они счастливы. Мы хотим продолжить играть, как того хочет главный тренер.
Думаю, что Сарри должен быть доволен сегодняшней игрой, потому что он ждал от нас реакции, и мы е показали.
Игуаин новый игрок, но он знает, чего хочет главный тренер. Он отличный нападающий и способен забивать много голов, - передает слова Азара BBC.
Добавим, что в следующем туре «Челси» в гостях встретится с «Манчестер Сити».