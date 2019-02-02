Эден Азар: «Челси» провел один из лучших матчей в сезоне - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол02 февраля 2019 20:49Источник: BBC

Эден Азар: «Челси» провел один из лучших матчей в сезоне

Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился впечатлениями об игре команды в матче против «Хаддерсфилд Таун» (4:0).

- Всегда говорил, что если проиграли матч, нам обязательно нужно выиграть следующий. Мы провели один из лучших матчей в этом сезоне и забили пять великолепных голов.

Болельщики были недовольны командой в среду, зато теперь они счастливы. Мы хотим продолжить играть, как того хочет главный тренер.

Думаю, что Сарри должен быть доволен сегодняшней игрой, потому что он ждал от нас реакции, и мы е показали.

Игуаин новый игрок, но он знает, чего хочет главный тренер. Он отличный нападающий и способен забивать много голов, - передает слова Азара BBC.

Добавим, что в следующем туре «Челси» в гостях встретится с «Манчестер Сити».

#апл#фк челси#фк хаддерсфилд таун#азар эден
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта