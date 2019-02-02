Эден Азар: «Челси» провел один из лучших матчей в сезоне

Футбол 02 февраля 2019 20:49 Источник: BBC

Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился впечатлениями об игре команды в матче против «Хаддерсфилд Таун» (4:0).

- Всегда говорил, что если проиграли матч, нам обязательно нужно выиграть следующий. Мы провели один из лучших матчей в этом сезоне и забили пять великолепных голов.

Болельщики были недовольны командой в среду, зато теперь они счастливы. Мы хотим продолжить играть, как того хочет главный тренер.

Думаю, что Сарри должен быть доволен сегодняшней игрой, потому что он ждал от нас реакции, и мы е показали.

Игуаин новый игрок, но он знает, чего хочет главный тренер. Он отличный нападающий и способен забивать много голов, - передает слова Азара BBC.

Добавим, что в следующем туре «Челси» в гостях встретится с «Манчестер Сити».