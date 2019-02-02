Жиго продолжает курс реабилитации, Комбаров и Игнатов занимались с тренером по физической подготовке

Футбол 02 февраля 2019 21:01 Источник: ФК «Спартак»

Московский «Спартак» провел первую тренировку на сборе команды в турецком городе Белеке.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, полузащитник Лукас Фернандо работал в общей группе с ограничениями. Защитник Дмитрий Комбаров и хавбек Михаил Игнатов занимались с тренером по физической подготовке, но уже завтра они должны вернуться в общую группу.

Защитник Сальваторе Боккетти поэтапно адаптируется к общей группе, Самуэль Жиго продолжает курс реабилитации, поэтому работал по индивидуальному плану, а Андрей Ещенко, занимался с физиотерапевтом в зале.

Добавим, что в Белеке «Спартак» проведет четыре контрольных встречи: 5 февраля красно-белые сыграют против «Марибора», 9 числа встретятся со «Слованом», а 12-го – соперником «Спартака» станет «Мура». Еще один матч запланирован на 6 февраля, но соперник российской команды определится позднее.