Выбежавший на поле кот прервал матч «Эвертон» – «Вулверхэмптон» (видео)

Матч 25-го тура английской премьер-лиги «Эвертон» – «Вулверхэмптон» (1:3) был прерван из-за выбежавшего на поле черного кота.

Эпизод произошел на 68-й минуте. Кот выбежал на поле, пробежал вдоль него и скрылся в подтрибунном помещении. Сотрудники стадиона не смогли его поймать.

Happy Caturday!



A cat took a tour of the pitch during Everton-Wolves, delaying the game for over two minutes. pic.twitter.com/SAaPdIX2Qb