Нико Ковач: Не должны были проиграть, счет не соответствует тому, что было на поле - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол03 февраля 2019 01:10Источник: ФК «Бавария»

Нико Ковач: Не должны были проиграть, счет не соответствует тому, что было на поле

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач – о поражении от «Байера» (1:3) в 20-м туре чемпионата Германии.

– Итоговый счет не соответствует тому, что было на поле. Игра была очень интенсивной. В первом тайме мы играли хорошо, «Байер» почти ничего не показывал.

Мы должны были решать все вопросы. Мы не должны были проиграть в этом матче, он должен был завершиться вничью.

Футболисты «Байера» нанесли четыре удара и забили три гола. Мы хотели компактно располагаться, но допустили в этом компоненте несколько ошибок, – приводит слова Ковача официальный сайт «Баварии».

#бундеслига#фк бавария#фк байер#ковач нико
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта