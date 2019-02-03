Нико Ковач: Не должны были проиграть, счет не соответствует тому, что было на поле

Футбол 03 февраля 2019 01:10 Источник: ФК «Бавария»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач – о поражении от «Байера» (1:3) в 20-м туре чемпионата Германии.

– Итоговый счет не соответствует тому, что было на поле. Игра была очень интенсивной. В первом тайме мы играли хорошо, «Байер» почти ничего не показывал.

Мы должны были решать все вопросы. Мы не должны были проиграть в этом матче, он должен был завершиться вничью.

Футболисты «Байера» нанесли четыре удара и забили три гола. Мы хотели компактно располагаться, но допустили в этом компоненте несколько ошибок, – приводит слова Ковача официальный сайт «Баварии».