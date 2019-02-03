Лоренцо Инсинье: Надеюсь, Гамшик останется в «Наполи» на долгие годы - Советский спорт
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Футбол03 февраля 2019 07:56Источник: «Газета.Ru»Автор: Гичунцев Артур

Лоренцо Инсинье: Надеюсь, Гамшик останется в «Наполи» на долгие годы

Ранее главный тренер команды Карло Анчелотти заявил, что клуб рассматривает вариант продажи игрока.

Хавбек "Наполи" Лоренцо Инсинье прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника сборной Словакии Марека Гамшика.

«Гамшик – чемпион на поле и вне его. Он настоящий символ команды. Марек в «Наполи» уже 12 лет, и его любят фанаты. Неважно, куда он отправится, в Китай или в другую страну – это его решение.

Я надеюсь, что Гамшик останется в «Наполи» на долгие годы, но он вправе выбирать то, что для него будет лучше», – цитирует Инсинье "Газета.Ru" со ссылкой на Football Italia.

В текущем сезоне 31-летний хавбек провел 18 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.

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