Юлиан Брандт – о победе над «Баварией»: Это был эмоциональный матч, я совершенно измотан - Советский спорт
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Футбол03 февраля 2019 11:52Источник: ФК «Бавария»

Юлиан Брандт – о победе над «Баварией»: Это был эмоциональный матч, я совершенно измотан

Полузащитник «Байера» Юлиан Брандт поделился эмоциями от победы над «Баварией» (3:1) в матче 20-го тура чемпионата Германии.

- Это был эмоциональный матч. Я совершенно измотан, так как пришлось много побегать. «Бавария» - очень, очень хорошая команда, но сегодня мы были на одном уровне. Мы хотели забить, – приводит слова Брандта официальный сайт «Баварии».

Напомним, что «Байер» является соперником «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы. Команды сыграют первый матч 14 февраля в Краснодаре, ответная встреча состоится 21 февраля в Леверкузене.

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