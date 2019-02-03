Марко Трабукки: Дочь Терри попросила отца не уезжать в Россию - Советский спорт
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Футбол03 февраля 2019 13:33Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Марко Трабукки: Дочь Терри попросила отца не уезжать в Россию

Известный футбольный агент Марко Трабукки рассказал почему не состоялся переход в «Спартак» бывшего защитника «Челси» Джона Терри.

— Тут все ясно. Джон уже получил российскую визу, был заказан чартер, но накануне отлета в Москву ему позвонили из школы с просьбой забрать домой 13-летнюю дочку. Впервые за все время ее учебы. У девочки был стресс, депрессия, она просила отца не уезжать в Россию. Терри дрогнул и отступил. Как истинный джентльмен приехал потом в Москву, чтобы лично принести извинения, - передает слова Трабукки «Матч ТВ».

Напомним, что 37-летний защитник в сентябре прошлого года мог присоединиться к «Спартаку» в качестве свободного агента.

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