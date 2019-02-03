Бэкхэм предстанет перед судом США, его клуб может пропустить старт сезона в MLS

Футбол 03 февраля 2019 14:11 Источник: The Daily Mail Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает Daily Mail.

Основатель клуба MLS «Интер Майами» Дэвид Бекхэм оповещен о подаче на него в суд.

Согласно источнику, экс-игрока "Манчестер Юнайтед" и его партнеров обвиняют в несоответствии данных технической документации по строительству стадиона с новыми планами по данному проекту.

Отмечается, что в документах обозначена площадь в 53 га под строительство стадиона, а в действительности речь идет о 64 га.

Во втором иске настаивают, чтобы все партнеры известного игрока и лоббисты проекта раскрыли свои личности.

Таким образом, если разбирательства будут открыты и затянутся, то «Интер Майами» не сможет дебютировать в МЛС в следующем сезоне, как и было запланировано первоначально.