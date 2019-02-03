Бэкхэм предстанет перед судом США, его клуб может пропустить старт сезона в MLS - Советский спорт
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Футбол03 февраля 2019 14:11Источник: The Daily MailАвтор: Гичунцев Артур

Бэкхэм предстанет перед судом США, его клуб может пропустить старт сезона в MLS

Об этом сообщает Daily Mail.

Основатель клуба MLS «Интер Майами» Дэвид Бекхэм оповещен о подаче на него в суд.

Согласно источнику, экс-игрока "Манчестер Юнайтед" и его партнеров обвиняют в несоответствии данных технической документации по строительству стадиона с новыми планами по данному проекту.

Отмечается, что в документах обозначена площадь в 53 га под строительство стадиона, а в действительности речь идет о 64 га.

Во втором иске настаивают, чтобы все партнеры известного игрока и лоббисты проекта раскрыли свои личности.

Таким образом, если разбирательства будут открыты и затянутся, то «Интер Майами» не сможет дебютировать в МЛС в следующем сезоне, как и было запланировано первоначально.

#MLS#бекхэм дэвид
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