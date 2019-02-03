Дубль Сулейманова принес «Краснодару» победу над «Нью-Инглэнд Революшн»

Футбол 03 февраля 2019 15:22 Автор: Липкин Антон

«Быки» одержали победу в контрольном матче в Марбелье.

«Краснодар» выиграл у «Нью-Инглэнд Революшн» (2:0) в контрольном матче на сборе в Марбелье.

Оба гола во втором тайме забил форвард Магомед-Шапи Сулейманов. На 49-й минуте 19-летний нападающий реализовал пенальти, а на 77-й – оформил дубль.

Отметим, что в прошлом сезоне MLS «Нью-Инглэнд Революшн» занял восьмое место в Восточной конференции лиги и не попал в плей-офф.

Также в воскресенье «Краснодар» проведет еще один контрольный матч – с «Мальме».

Марбелья (Испания)

Контрольный матч

«Краснодар» (Россия) – «Нью-Инглэнд Революшн» (США) – 2:0 (0:0)

Голы: Сулейманов, 49, с пенальти, 77.

«Краснодар»: Сафонов (Синицын, 46), Марков, Бородин, Голубев, Рамирес (Ивашин, 81), Фьолусон, Уткин (Назаров, 84), Газинский (Мацукатов, 46), Куэва (Текучев, 60), Игнатьев, Сулейманов.