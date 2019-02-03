Евгений Алдонин: Намечается выход «Монако» из кризиса

Футбол 03 февраля 2019 15:42 Источник: «Евро-футбол.ру»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением об игре экс-полузащитника армейцев Александра Головина.

- Думаю, что можно говорить не о процессе адаптации Головина, а о том, что намечается выход из кризиса всей команды «Монако». Команда была на дне турнирной таблицы, имела больше количество травмированных, плюс смена тренера неблаготворно повлияла на игру команды и результат. А голы Головина помогут обрести уверенность самому Саше. Он забивает второй матч подряд и это говорит о том, что он на правильном пути.

Причем вчера он мог забить и не один мяч – было попадание в штангу. Да и вообще он активно вел игру в атаке. Очень бы хотелось, чтобы «Монако» вышло из своего кризиса. Как сказал Жардим: у нас начался мини турнир, состоящий из шестнадцати матчей. Если бы ситуация нормализовалась, мы бы увидели другую игру Головина. Это футболист высокого уровня, - приводит слова Алдонина «Евро-футбол.ру».

Напомним, что «Монако» обыграл «Тулузу» (2:1) в домашнем матче 23-го тура чемпионата Франции благодаря голам Головина и Фабрегаса.