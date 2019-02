Видео дня: Ударивший по голове Ибрагимовича Мингз наступил на лицо форварду «Рединга»

Защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингз стал участником еще одного инцидента. В субботу в матче 30-го тура чемпионшипа с «Редингом» (0:0) 25-летний игрок обороны наступил в борьбе на лицо форварду соперника Нелсону Оливейре.

Португалец был сразу заменен и доставлен в больницу, а в социальных сетях разошлись фотографии его окровавленного лица.

После игры Мингз в твиттере извинился перед Оливейрой, выразив надежду, что с ним все в порядке.

Absolutely loved wearing the claret and blue today and over the moon with the clean sheet! @AVFCOfficial Feel awfully sorry to Oliveira, I hope he is ok ❤️ #UTV pic.twitter.com/wCsa5ouNvW