«Спартак» сыграет с «Актобе» на сборе в Турции

Футбол 03 февраля 2019 19:07 Источник: ФК «Спартак» Автор: Липкин Антон

Определился четвертый соперник красно-белых в Белеке.

«Спартак» назвал соперника, с которым сыграет 6 февраля на сборе в Белеке, сообщает официальный сайт клуба.

Им стал «Актобе» из одноименного города Казахстана. В прошлом сезоне, который в Казахстане проводится по системе «весна-осень», команда заняла седьмое место.

«Дело в том, что у нас есть большая группа молодых игроков, – прокомментировал появление дополнительного спарринга главный тренер «Спартака» Олег Кононова. – И мне важно посмотреть, как эти ребята закрепили тот материал, над которым мы работали два сбора. Для этого нужно дать им больше игрового времени, чем они получали в Дубае и Катаре. Кроме того, в Турцию с нами прилетели еще два молодых игрока – Полубояринов и Прошляков. Им тоже нужно дать возможность проявить себя».

Таким образом, на третьем зимнем сборе в Турции «Спартак» проведет четыре матча: с «Марибором» (5 февраля), «Актобе» (6 февраля), «Мурой» (9 февраля) и «Слованом» (12 февраля).

«Спартак» начал сбор в Белеке накануне. Кононов взял в Турцию всех 30 игроков, которые работали на предыдущем сборе в Катаре, а также голкипера Артема Реброва, полузащитника Данила Полубояринова и форварда Данилу Прошлякова.