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Футбол03 февраля 2019 21:01Автор: Липкин Антон

Головин поддержал братьев Кокориных (фото)

Александр и Кирилл Кокорин арестованы до 8 февраля.

Полузащитник «Монако» Александр Головин присоединился к поддержке братьев Александра и Кирилла Кокориных, которые арестованы до 8 февраля по избиению нескольких лиц.

22-летний игрок сборной России опубликовал в инстаграме фото братьев с хештегами #СвободуКокориным, #Сашамыстобой и #СашаКириллМысВами.

Напомним, форвард «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.

5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года. Рассмотрение ходатайства о продлении срока ареста до 8 апреля назначено на 6 февраля.

#лига 1#фк монако#головин александр сергеевич#рпл#фк зенит#кокорин александр#Футбол-Россия
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