Комбаров и Игнатов вернулись в общую группу «Спартака», у Селихова боли в спине - Советский спорт
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Футбол03 февраля 2019 22:38Источник: ФК «Спартак»

Комбаров и Игнатов вернулись в общую группу «Спартака», у Селихова боли в спине

В воскресенье футболисты «Спартака» на сборе в турецком Белеке провели две тренировки, сообщает пресс-служба красно-белых.

В общей группе занимались Дмитрий Комбаров и Михаил Игнатов, которые в первый день сбора работали по индивидуальной программе с тренером по физпоготовке.

Самуэль Жиго тренировался на поле с тренером по физподготовке, Андрей Ещенко – с физиотерапевтом.

Вечернюю тренировку из-за боли в спине пропустил Александр Селихов. А Педро Роша ограничился беговой работой из-за ушиба голеностопа, полученного накануне.

Сообщается, что сняты практически все ограничения с Фернандо и Сальваторе Боккетти.

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