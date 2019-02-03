Комбаров и Игнатов вернулись в общую группу «Спартака», у Селихова боли в спине

Футбол 03 февраля 2019 22:38 Источник: ФК «Спартак»

В воскресенье футболисты «Спартака» на сборе в турецком Белеке провели две тренировки, сообщает пресс-служба красно-белых.

В общей группе занимались Дмитрий Комбаров и Михаил Игнатов, которые в первый день сбора работали по индивидуальной программе с тренером по физпоготовке.

Самуэль Жиго тренировался на поле с тренером по физподготовке, Андрей Ещенко – с физиотерапевтом.

Вечернюю тренировку из-за боли в спине пропустил Александр Селихов. А Педро Роша ограничился беговой работой из-за ушиба голеностопа, полученного накануне.

Сообщается, что сняты практически все ограничения с Фернандо и Сальваторе Боккетти.