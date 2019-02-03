Сальваторе Боккетти: Надеюсь, уже в ближайших контрольных матчах выйти на поле

Футбол 03 февраля 2019 22:56 Источник: ФК «Спартак»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти – о возвращении к тренировочному процессу после травмы.

– С возвращением на поле, Сальва! Как ощущения от такого насыщенного рабочего дня?

– Спасибо! Наконец-то я вернулся, очень рад. Надеюсь, уже в ближайших контрольных матчах выйти на поле. 90 минут пока, конечно, не сыграю, однако потихонечку нужно начинать. Сегодня тоже было непросто, но сборы для того и есть, чтобы работать.

– В Катаре вы смотрели за матчами «Спартака» со стороны. Какое впечатление произвела игра партнеров?

– Всегда приятно выиграть. Тем более у конкурентов по премьер-лиге. Будем считать, что мы привыкали побеждать.

– В первом официальном матче весны против «Краснодара» из-за дисквалификации не сыграет Илья Кутепов, и велика вероятность, что выйти на поле придется именно вам. Морально уже готовы к такой ответственности «с листа»?

– Посмотрим, что решит тренер, до марта еще есть время. Но одно могу сказать точно: буду тренироваться изо всех сил, чтобы набрать форму как можно скорее, – приводит слова Боккетти официальный сайт «Спартака».