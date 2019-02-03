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Футбол03 февраля 2019 23:44Источник: ФК «Ростов»

«Ростов» на сборе в Испании проведет четыре матча

Футболисты «Ростова» в понедельник утром отправятся на зимний сбор в испанскую Марбелью, сообщает пресс-служба желто-синих.

Планируется, что в Испании «Ростов» проведет четыре контрольных матча. Соперниками ростовчан станут шведский «Эстерсунд», норвежские «Волеренга» и «Лиллестрем», а также латвийский «Вентспилс».

Напомним, третий по счету и последний в зимний перерыв сбор «Ростова» пройдет с 4 по 20 февраля.

Экс-защитник «Зенита» Чернов отправится на сбор с «Ростовом»
#Футбол-Россия#рпл#фк ростов
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