Дженнаро Гаттузо: Де Росси младше на шесть-семь лет, а я выгляжу, как его отец

Футбол 04 февраля 2019 10:13 Источник: Football Italia Автор: Липкин Антон

«Милан» и «Рома» сыграли вничью на «Стадио Олимпико».

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча с «Ромой» (1:1) в 22-м туре серии A на «Стадио Олимпико».

«Мне кажется, мы играли хорошо, – приводит Football Italia слова Гаттузо. – В первом тайме «Рома» заслуживала большего, потому что у нас было стерильное владение мячом, но после перерыва, думаю, мы преобразились и преуспели.

Возможно, с точки зрения очков «Рома» заслуживала большего, но у них великолепная команда с огромными талантами. И я знал, что будет трудно.

Пентек – игрок, которого боятся соперники. Когда есть возможность для передач из глубины, он заставляет защитников пятиться, что создает пространства, которыми мы можем пользоваться. Он в великолепной форме и сейчас здорово помогает нам.

Объятия с Де Росси? Мы пережили замечательные моменты на чемпионате мира 2006 года. Я ужасно постарел, а он отлично выглядит. Он моложе лет на шесть-семь, а я похож на его отца».

Напомним, в первом тайме «Милан» вышел вперед после гола новичка команды Кшиштофа Пентека. «Рома» отыгралась после перерыва благодаря Николо Дзаньоло.