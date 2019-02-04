Жоаозиньо: В такой футбол, как «Краснодар», в России больше никто не играет

Футбол 04 февраля 2019 10:59 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Бразилец провел в составе «быков» семь с половиной лет.

Полузащитник «Динамо» Жоаозиньо сравнил игру бело-голубых с футболом «Краснодара», за который он выступал раньше.

– В такой футбол, как «Краснодар», в России больше никто не играет, это все знают, – сказал 30-летний бразилец в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ». – Но перестраиваться было легко. В «Динамо» хорошо приняли, да и наш тренер Дмитрий Хохлов тоже родом из Краснодара. Против многих ребят раньше играл, причем в такой же футбол, как сейчас.

– В смысле?

– «Краснодар» не сразу стал играть в свой сумасшедший футбол через пас, пас, пас. При Славолюбе Муслине все только начиналось, и игра выглядела по-другому.

Напомним, Жоаозиньо выступал за «Краснодар» с 2011 по 2018 годы, а летом прошлого года подписал однолетний контракт с «Динамо». Всего в премьер-лиге на его счету 30 голов и 55 голевых передач в 194 матчах.