Жоаозиньо: В «Краснодаре» Кононов повышал голос, только когда Галицкий ему напихает

Футбол 04 февраля 2019 11:12 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Бразилец играл за «быков» в 2011-2018 годах.

Полузащитник «Динамо» Жоаозиньо в интервью официальному сайту телеканала «Матч ТВ» высказался о перспективах своего бывшего тренера по «Краснодару» Олега Кононова в «Спартаке».

– Думаете, получится у Олега Кононова в «Спартаке»?

– Почему нет? – ответил Жоаозиньо.

– Спокойный. Негромкий.

– Это да. В «Краснодаре» повышал на нас голос, только когда Галицкий ему напихает. Но тренер хороший, футбол знает, игру ставит хорошо.

Напомним, Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября прошлого года, после чего красно-белые одержали три победы подряд в премьер-лиге и сейчас занимают в турнирной таблице четвертое место, отставая на шесть очков от «Зенита».

Жоаозиньо выступал за «Краснодар» с 2011 по 2018 годы.