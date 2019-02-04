Юрген Клопп: «Ливерпуль» будет бороться за победу в АПЛ и Лиге чемпионов

Футбол 04 февраля 2019 13:39 Источник: The Guardian

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что его команда намерена побороться за два трофея в текущем сезоне.

- Мы постараемся выиграть оба турнира. В этом году были разговоры о том, что нам следует сосредоточиться только на АПЛ, но мы еще участвуем в Лиге чемпионов, и я очень рад этому.

Нам предстоит сложный матч с «Баварией». Хотя если послушать некоторых людей, то может сложиться мнение, что мы уже прошли в следующую стадию. Они говорят: «Это всего лишь «Бавария». Вы видели их команду, в какой они форме после зимнего перерыва?»

Мы будем готовится к очень, очень тяжелым играм. Мы постоянно играем в чемпионате Англии, а Лига чемпионов — это что-то вроде сладкого приза между этими играми. Команда будет играть на победу Лиге чемпионов, и это нормально, - приводит слова Клоппа The Guardian.

Напомним, что в матче 25-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» встретится с «Вест Хэмом». Встреча состоится сегодня, 4 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.