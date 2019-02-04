Сантьяго Солари: Борьба за чемпионство? «Реал» никогда не сдается - Советский спорт
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Футбол04 февраля 2019 13:48Источник: MarcaАвтор: Липкин Антон

Сантьяго Солари: Борьба за чемпионство? «Реал» никогда не сдается

«Реал» сократил отставание от «Барселоны» до восьми очков.

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари после победы над «Алавесом» (3:0) в матче 22-го тура примеры на «Сантьяго Бернабеу» заявил, что его команда продолжит бороться за чемпионство.

«Мы будем бороться за все титулы, – приводит Marca слова аргентинца. – Всегда и до конца. И когда я говорю «до конца», то подразумеваю «до последнего матча в сезоне». Сегодня мы увидели желание сократить отставание и добились этого.

Борьба за чемпионство? Мадрид никогда не сдается. Мы показали стремление к этому. Мы всегда выходим играть на победу несмотря на, что говорит математика».

Напомним, голы в ворота «Алавеса» забили француз Карим Бензема, бразилец Винисиус Жуниор и доминиканец Мариано Диас.

«Реал» сократил отставание от лидирующей «Барселоны» до восьми очков, а до занимающего второе место «Атлетико» – до двух.

6 февраля «Реал» сыграет с «Барселоной» в первом матче ½ финала Кубка Испании, а 9 февраля – с «Атлетико» в 23-м туре чемпионата.

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