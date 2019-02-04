Адвокат: Глушаков больше не претендует на то, чтобы дети проживали с ним

Футбол 04 февраля 2019 13:51 Источник: Sport24.ru

Сергей Жорин, адвокат жены Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал отказ капитана «Спартака» от исковых требований по определению места проживания детей с ним.

- Главный итог заседания — Глушаков больше не претендует на то, чтобы дети проживали с ним. Он отказался так же и от требования взыскания алиментов с Дарьи. Это было самое важное для нас в этом процессе, поэтому мы приветствуем такое решение Глушакова. Надо было ему, конечно, сделать это раньше. Мы не сомневались, что нам удастся этого добиться в судебном порядке, но думали, что придется побороться. Глушаков добровольно согласился на такие условия, - приводит слова адвоката Sport24.ru.

Напомним, Глушаковы на данный момент находятся в состоянии бракоразводного процесса. История о конфликте капитана «Спартака» с супругой стала обсуждаема после того, как Дарья выложила в сеть видео, где Денис в компании девушки посещает баню. Позже в Интернете появились аудиозаписи с угрозами футболиста в адрес Дарьи.