Эден Азар: Игуаин очень хорош, мы знаем это

Футбол 04 февраля 2019 14:12 Источник: ФК «Челси»

Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился мнением об игре нападающего команды Гонсало Игуаина.

- Он очень хорош, мы знаем это. Мы еще на первой тренировке увидели, что это прекрасный нападающий. Он может забивать из любых позиций, он забил много голов в Италии и Испании. У него есть класс, чтобы забивать, он прекрасно получает мяч, всегда нацелен на ворота, но может отходить и глубоко. Это совершенный нападающий, и мы счастливы играть с ним, - приводит слова Азара пресс-служба лондонского клуба.

Отметим, что в матче 25-го тура чемпионата Англии против «Хаддерсфилда» (5:0) аргентинский нападающий отметился дублем, отличившись на 16-й и 69-й минутах.