Салах признан лучшим игроком АПЛ в январе по версии PFA

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах назван лучшим футболистом английской Премьер-лиги в январе по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA).

Напомним, что в январе нападающий забил 3 мяча в 4 встречах чемпионата Англии.

В борьбе за награду Салах опередил Давида де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Троя Дини («Уотфорд»), Поля Погба («Манчестер Юнайтед»), Маркуса Рэшфорда («Манчестер Юнайтед») и Лероя Сане («Манчестер Сити»).

